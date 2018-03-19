Пьянка в Новосибирске закончилась травмой головы

Новосибирские врачи 18 марта привезли в Городскую клиническую больницу № 1 из квартиры дома на улице Планировочной 38-летнего мужчину в плачевном состоянии: у мужчины были тяжелые травмы головы. Об этом сразу же узнали в полиции.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого: 38-летнего мужчину. Который, кстати, ранее уже бывал неоднократно за решеткой — в том числе за убийство, кражу и разбой. Специалисты установили, что между оба товарища вместе выпивали. Но в разгар застолья поссорились, в результате чего один покалечил другого.