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Пьянка в Новосибирске закончилась травмой головы
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Пьянка в Новосибирске закончилась травмой головы 

АиФ-Новосибирск 9 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские врачи 18 марта привезли в Городскую клиническую больницу № 1 из квартиры дома на улице Планировочной 38-летнего мужчину в плачевном состоянии: у мужчины были тяжелые травмы головы. Об этом сразу же узнали в полиции.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого: 38-летнего мужчину. Который, кстати, ранее уже бывал неоднократно за решеткой — в том числе за убийство, кражу и разбой. Специалисты установили, что между оба товарища вместе выпивали. Но в разгар застолья поссорились, в результате чего один покалечил другого.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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