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Многодетная мать подозревается в убийстве под Оренбургом
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Многодетная мать подозревается в убийстве под Оренбургом 

ProOren 6 часов назад
Фото: ProOren
Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой по делу проходит 33-летняя мать троих детей.
В поселке Чебеньки Оренбургского района 17 марта 2018 года обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии. По данным следствия, потерпевшую задушила руками 33-летняя подозреваемая. Отмечается, что между женщинами произошел конфликт, приведший к трагедии.
Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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