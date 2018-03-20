Многодетная мать подозревается в убийстве под Оренбургом

В поселке Чебеньки Оренбургского района 17 марта 2018 года обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии. По данным следствия, потерпевшую задушила руками 33-летняя подозреваемая. Отмечается, что между женщинами произошел конфликт, приведший к трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.