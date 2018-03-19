Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге отпущены на свободу

По делу об убийстве предпринимателя и его сына в Оренбурге появились новые обстоятельства. Как стало известно ПроОрен из собственных источников, двоих подозреваемых отпустили на свободу. Сообщается, что у мужчин алиби на время совершения убийства. Кроме того, отсутствуют весомые доказательства причастности их к жестокому убийству. Третий подозреваемый продолжает находиться в СИЗО

Напомним, 9 марта были задержаны трое жителей Абдулинского района, которые, по версии следствия, могли быть причастны к двойному убийству в Оренбурге. Двое из них сразу отрицали свою вину, однако 11 марта Центральный районный суд отправил фигурантов в СИЗО на 2 месяца.