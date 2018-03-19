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В Новосибирской области мальчик угнал «Жигули»
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В Новосибирской области мальчик угнал «Жигули» 

АиФ-Новосибирск 9 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские раскрыли угон в Карасукском районе. 18 марта около 17.30 неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2107. Машина стоимостью тридцать тысяч рублей стояла на стоянке у дома на улице Тургенева в Карасуке. Правда, чуть позже «потеря» была обнаружена у села Веселовское Краснозерского района.
А угонщиком оказался несовершеннолетний житель села Зубково Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Проводится расследование.
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