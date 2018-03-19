В Новосибирской области мальчик угнал «Жигули»

Новосибирские полицейские раскрыли угон в Карасукском районе. 18 марта около 17.30 неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2107. Машина стоимостью тридцать тысяч рублей стояла на стоянке у дома на улице Тургенева в Карасуке. Правда, чуть позже «потеря» была обнаружена у села Веселовское Краснозерского района.