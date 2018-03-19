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Дело о ДТП с микроавтобусом в Кузбассе передали в суд
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Дело о ДТП с микроавтобусом в Кузбассе передали в суд 

РИА Новости 7 часов назад
КЕМЕРОВО, 19 мар — РИА Новости. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело о ДТП с участием иномарки и микроавтобуса в Кемеровском районе, в результате которого пострадали 16 человек, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Авария произошла утром 7 декабря 2017 года на 21-м километре автодороги «Кемерово-Елыкаево-Старочервово». Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус марки ГАЗ (модификация «ЛУИДОР»), в котором на смену ехали работники Журавлевского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса.
"Как установило следствие, водитель Hundai Solaris не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП был причинен тяжкий вред водителю автобуса и четырем пассажирам. Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено 47-летнему водителю легкового автомобиля", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, действия водителя иномарки квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемого могут лишить водительских прав на срок до трёх лет.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу", — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что всех пострадавших с различными травмами доставили в Кемеровскую областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Лечение в стационаре было назначено 12 из них. Губернатор Аман Тулеев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП сотрудникам дома-интерната.
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