Молодой человек незаконно зарегистрировал в своей квартире на западе Москвы 20 мигрантов

Полицейские на западе столицы задержали владельца «резиновой квартиры», в которой были незаконно зарегистрированы 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«Установлено, что 23-летний молодой человек за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Крылатские холмы 20 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.