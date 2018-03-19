Молодой человек незаконно зарегистрировал в своей квартире на западе Москвы 20 мигрантов 

Полицейские на западе столицы задержали владельца «резиновой квартиры», в которой были незаконно зарегистрированы 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Установлено, что 23-летний молодой человек за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Крылатские холмы 20 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.