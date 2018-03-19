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По подозрению в сбыте наркотиков в Тайшете арестовали железнодорожника
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По подозрению в сбыте наркотиков в Тайшете арестовали железнодорожника 

АиФ Иркутск 8 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Жителя Тайшета, работающего на железной дороге, обвиняют в распространении наркотиков. Мужчина арестован по ходатайству Тайшетской транспортной прокуратуры. Его обвиняют в по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).
По предварительным данным, задержанный работал осмотрщиком подвижного состава. При обыске прямо на рабочем месте были обнаружены шприцы и растворы для инъекций, а в принадлежащем ему гараже — героин. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и возможные пути сбыта наркотического средства.
Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года.
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