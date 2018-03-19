Мужчину посадили в тюрьму за уничтожение компьютера с собачьей порнографией

53-летнего жителя Великобритании суд приговорил к 12 месяцам заключения за создание препятствий правосудию, выразившихся в уничтожении компьютера с изображением секса человека и собаки. Еще три месяца мужчина получил за хранение порнографических материалов, пишет The Argus.

Осужденный признался в том, что хранил у себя порно с актом скотоложества. Однако обвинение в препятствии правосудию не признал.

По версии следствия, мужчина знал, что к нему домой направляются полицейские для фиксации факта хранения порнографии. Чтобы избежать ответственности, человек расколотил свой компьютер. Деяние было расценено как попытка скрыть преступление. Сообщается, что в 2004 году мужчине уже выносилось предупреждение за хранение изображений детей в неприличном виде.

В январе сообщалось, что житель Австралии , оштрафованный за секс с собакой, решил в суде доказать законность своих действий. По словам мужчины, он не причинил животному никакого вреда.

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