В Орловской области следственными органами регионального СК возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».
Фигурантом уголовного дела выступает директор ООО «Парис». По информации Следственного комитета, руководитель компании с января по октябрь 2017 года не платил заработную плату двум работникам ООО «Парис». Сумма задолженности составила более 190 тысяч рублей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
В СК по Орловской области напомнили, что в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Сообщение Директор ООО «Парис» задолжал своим работникам 190 тыс. рублей появились сначала на РИА 57.