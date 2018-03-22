Директор ООО «Парис» задолжал своим работникам 190 тыс. рублей

Орловской области следственными органами регионального СК возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Фигурантом уголовного дела выступает директор ООО «Парис». По информации Следственного комитета, руководитель компании с января по октябрь 2017 года не платил заработную плату двум работникам ООО «Парис». Сумма задолженности составила более 190 тысяч рублей.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В СК по Орловской области напомнили, что в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.