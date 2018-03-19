Мосгорсуд допросит генерала СК Дрыманова по делу полковника Максименко

Заседание назначено на 11.00.

В материалах дела Максименко содержится информация как минимум о двух преступлениях, которые, по утверждению обвинения, совершены именно Дрымановым.

Из уголовного дела следует, что генерал «за незаконное денежное вознаграждение» предпринял «меры к решению вопроса» по освобождению «авторитета» Итальянца ( Андрея Кочуйкова ) из-под стражи. Взятку Дрыманову, по заявлению прокурора Бориса Локтионова , передал бизнесмен-посредник Дмитрий Смычковский, объявленный ныне в розыск.

Вторую взятку, как следует из оглашенных в суде материалов, Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого заместителя генерала Дениса Никандрова . Как следует из оглашенного рапорта, Никандров рассказал следствию, что «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе» передал Дрыманову 9850 евро.

Уголовное дело в отношении Дрыманова не возбуждалось, поскольку это может сделать только председатель СК РФ Александр Бастрыкин . По делу Максименко Дрыманов проходит свидетелем, при этом обвинение его для допроса вызывать не стало.