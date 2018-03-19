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Дрыманов назвал дело Максименко своим долгом
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Глава столичного СК А. Дрыманов пришел в суд по делу М. Максименко и назвал это своим долгом 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель столичного главка Следственного комитета генерал Александра Дрыманова 19 марта явился на допрос в качестве свидетеля по делу главы управления собственной безопасности СК полковника Михаила Максименко, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Это мой гражданский долг. Я против закрытия процесса. Это будет противоречить здравому смыслу. В списке свидетелей обвинения есть моя фамилия, прокурор как только назвал мою фамилию, то должен был меня вызвать, но этого не произошло», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что из оглашенного обвинительного заключения по делу М. Максименко стало известно, что А. Дрыманов получил «незаконное денежное вознаграждение» за освобождение из-под стражи подручного «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец). Позже прокурор уточнил, что А. Дрыманов проходит по этому делу свидетелем.
Летом 2016 г. были арестованы трое высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК) — глава управления собственной безопасности СК М. Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров. По данным следствия, они получили от З. Калашова крупную сумму за покровительство.
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