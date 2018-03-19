У главного следователя Москвы отобрали три пистолета

«Забрали наградное оружие, три пистолета. Очень обрадовались, когда нашли. Пока не вернули», — сказал Дрыманов после выступления в Мосгорсуде . Он не стал уточнять марки изъятого оружия, но подчеркнул, что готов показать документы на право его использования.

Глава столичного СКР проходит свидетелем по делу руководителя управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко

4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке и стал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.