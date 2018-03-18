Малайзия выдала МВД подозреваемого в мошенничестве россиянина 

Полиция Малайзии выдала России нижегородского предпринимателя, обвиняемого в 60 эпизодах мошенничества. Об этом сообщается на сайте МВД.
"Ранее фигурант, проживая на территории Нижегородской области, вел коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Используя свое служебное положение, он подготовил фиктивные договоры на получение заемных средств. Оформив и получив десятки кредитов, злоумышленник, не планируя возвращать денежные средства, обратил их в свою пользу", — говорится в сообщении.
Задержали его на территории Малайзии. Мужчина в сопровождении оперативников НЦБ Интерпола МВД России был депортирован в Россию.
Ранее из Эквадора в Россию был экстрадирован подозреваемый в контрабанде наркотиков израильтянин.