МВД: на ГАС «Выборы» были совершены хакерские атаки 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Хакерские атаки были совершены на государственную автоматизированную систему «Выборы». Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
"Я могу только подтвердить факт имевших место этих хакерских атак, но предварительная работа правоохранительных структур, Роскомнадзора и Центральной избирательной комиссии с учетом многолетнего опыта работы позволила не допустить обрушения системы [ГАС «Выборы»], — сказал он, не уточнив, будут ли возбуждены уголовные дела по данным фактам.