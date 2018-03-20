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В Нижнем Новгороде у главы крупнейшего местного перевозчика проходят обыски
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В Нижнем Новгороде у главы крупнейшего местного перевозчика проходят обыски 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Обыски проходят в кабинете исполняющего обязанности генерального директора «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрия Цыганкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проводятся оперативно-следственные мероприятия, изучаются документы. Уголовное дело ещё не заведено", — отметил источник.
В муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс», которое является крупнейшим перевозчиком в городе, сообщили, что на территории предприятия сотрудники полиции проводят проверку документов.
"Дмитрий Цыганков продолжает работать, проводит совещания и встречи", — отмечается в сообщении.
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