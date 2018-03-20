В Нижнем Новгороде у главы крупнейшего местного перевозчика проходят обыски

"Проводятся оперативно-следственные мероприятия, изучаются документы. Уголовное дело ещё не заведено", — отметил источник.

В муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс», которое является крупнейшим перевозчиком в городе, сообщили, что на территории предприятия сотрудники полиции проводят проверку документов.

"Дмитрий Цыганков продолжает работать, проводит совещания и встречи", — отмечается в сообщении.