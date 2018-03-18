Президент Филиппин призвал другие страны выйти из Международного уголовного суда

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МВД: в митинге-концерте на Манежной площади приняли участие более 35 тыс. человек

МВД РФ сообщило о сокращении числа преступлений и ДТП в день выборов

Обвиняемый в 60 эпизодах мошенничества при займах экстрадирован из Малайзии в РФ