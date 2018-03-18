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Президент Филиппин призвал другие страны выйти из Международного уголовного суда
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Президент Филиппин призвал другие страны выйти из Международного уголовного суда 

ТАСС 9 часов назад
ТАСС, 18 марта. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал государства, подписавшие Римский статут, который является учредительным договором Международного уголовного суда (МУС), разорвать соглашение. Соответствующее заявление глава республики сделал в воскресенье, выступая перед кадетами Военной академии на севере страны.
"Я призываю все подписавшие договор страны покинуть Международный уголовный суд. Этот документ никто не готовил, это соглашение, предложенное Евросоюзом", — цитирует его слова агентство Reuters.
14 марта Дутерте объявил об отзыве ратификации Римского статута. Это решение было принято после того, как в феврале прокуратура МУС приняла решение начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах. Как заявила прокурор суда Фату Бенсуда, будут проанализированы «возможные преступления, совершенные с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны». По ее данным, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем в некоторых случаях речь идет об убийствах без суда и следствия в ходе полицейских операций.
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