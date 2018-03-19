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СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении стены в ТЦ в Калининградской области
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СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении стены в ТЦ в Калининградской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при обрушении стены в ходе ремонтных работ в одном из торговых центров Советска Калининградской области, региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по этому факту.
По данным СУ СК РФ, ЧП произошло 17 марта.
"В одном из торговых центров в городе Советске при проведении ремонтных работ обломками стены придавило 49-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте происшествия. По данному факту в Советском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки" — говорится в сообщении.
По данным следствия, трое ремонтников производили работы по перепланировке павильона на втором этаже торгового центра. Во время разбора часть стены обрушилась на 49-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.
Сотрудники следственного управления назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти погибшего, а также изъяли всю необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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