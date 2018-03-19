СК начал проверку после гибели рабочего при обрушении стены в ТЦ в Калининградской области

По данным СУ СК РФ, ЧП произошло 17 марта.

"В одном из торговых центров в городе Советске при проведении ремонтных работ обломками стены придавило 49-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте происшествия. По данному факту в Советском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки" — говорится в сообщении.

По данным следствия, трое ремонтников производили работы по перепланировке павильона на втором этаже торгового центра. Во время разбора часть стены обрушилась на 49-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники следственного управления назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти погибшего, а также изъяли всю необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.