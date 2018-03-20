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Жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу полицейской собаки
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Жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу полицейской собаки 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу собаки из Центральной кинологической службы УМВД региона, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Зауралья. Как установило следствие, осенью 2017 года 38-летний мужчина работал на территории кинологической службы в составе подрядной бригады. В частности, он ремонтировал вольеры для собак.
Вечером 23 ноября работник в состоянии алкогольного опьянения похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза ради продажи и скрылся. Мужчину нашли, он признался в содеянном. Грозу вернули кинологам.
В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области вынесли приговор по делу о краже 1 млн рублей из отделения почты.
RT на русском: последние новости
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