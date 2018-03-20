Жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу полицейской собаки

Жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу собаки из Центральной кинологической службы УМВД региона, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Зауралья. Как установило следствие, осенью 2017 года 38-летний мужчина работал на территории кинологической службы в составе подрядной бригады. В частности, он ремонтировал вольеры для собак.

Вечером 23 ноября работник в состоянии алкогольного опьянения похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза ради продажи и скрылся. Мужчину нашли, он признался в содеянном. Грозу вернули кинологам.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.