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Похитил Грозу: курганцу светит пять лет тюрьмы за кражу щенка
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Похитил Грозу: курганцу светит пять лет тюрьмы за кражу щенка 

45.ru 38 минут назад
Фото: 45.ru
38-летний житель Кургана обвиняется в краже и незаконном проникновении в помещение.
По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемый выполнял строительно-ремонтные работы на территории Центральной кинологической службы УМВД России по Курганской области. В том числе он ремонтировал вольеры для служебных собак.
— Вечером 23 ноября мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, проник в вольер и похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза. После этого курганец с места преступления скрылся. Собаку мужчина хотел продать, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Щенок возвращен хозяевам. Уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд. Если мужчину признают виновным, он может получить до пяти лет лишения свободы.
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