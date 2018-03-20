Похитил Грозу: курганцу светит пять лет тюрьмы за кражу щенка

38-летний житель Кургана обвиняется в краже и незаконном проникновении в помещение.

По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемый выполнял строительно-ремонтные работы на территории Центральной кинологической службы УМВД России по Курганской области . В том числе он ремонтировал вольеры для служебных собак.

— Вечером 23 ноября мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, проник в вольер и похитил щенка немецкой овчарки по кличке Гроза. После этого курганец с места преступления скрылся. Собаку мужчина хотел продать, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Щенок возвращен хозяевам. Уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд. Если мужчину признают виновным, он может получить до пяти лет лишения свободы.