Женщины под видом соцработниц обокрали московского пенсионера на 1,2 млн рублей

По его словам, 20 марта в полицию от пенсионера 1930 года рождения, проживающего в переулке Васнецова, поступило сообщение о краже по месту жительства.

«Установлено, что в квартиру вошли две неизвестные женщины, которые представились сотрудниками социальной защиты населения, и совершили кражу принадлежащих мужчине 1,2 миллиона рублей, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.