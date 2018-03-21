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Женщины под видом соцработниц обокрали московского пенсионера на 1,2 млн рублей
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Женщины под видом соцработниц обокрали московского пенсионера на 1,2 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Две женщины под видом социальных работников похитили у 88-летнего жителя столицы 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 20 марта в полицию от пенсионера 1930 года рождения, проживающего в переулке Васнецова, поступило сообщение о краже по месту жительства.
«Установлено, что в квартиру вошли две неизвестные женщины, которые представились сотрудниками социальной защиты населения, и совершили кражу принадлежащих мужчине 1,2 миллиона рублей, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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 Ещё 8 источников 
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