Внедорожник стоимостью 5,5 млн руб. украли в Москве у директора белгородского мукомольного комбината

В МВД провели проверку и 22 марта возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.

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