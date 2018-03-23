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Внедорожник стоимостью 5,5 млн руб. украли в Москве у директора белгородского мукомольного комбината
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Внедорожник стоимостью 5,5 млн руб. украли в Москве у директора белгородского мукомольного комбината 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
На юго-западе столицы у предпринимателя похитили автомобиль стоимостью 5,5 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 14 марта в полицию обратился 32-летний генеральный директор белгородского мукомольного комбината. «Мужчина сообщил, что неизвестный на ул. Шверника в Москве похитил автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета. Материальный ущерб составил 5,5 млн руб.», — сказал источник.
В МВД провели проверку и 22 марта возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.
Агентство «Москва»: последние новости
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