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Мошенники похитили 7 млн рублей у москвича под предлогом продажи квартиры
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Мошенники похитили 7 млн рублей у москвича под предлогом продажи квартиры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения 7 миллионов рублей у жителя столицы под предлогом продажи квартиры, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он отметил, что 19 марта в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району Москвы с заявлением о хищении денег обратился гражданин 1986 года рождения.
«Заявитель сообщил, что неустановленные лица, действуя группой по предварительному сговору, 21 марта, находясь по адресу: город Москва, улица Сретенка дом 27, строение 3, путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом продажи квартиры, расположенной по адресу: Москва, проезд Кирова, дом 8, завладели его денежными средствами в сумме 7 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», подчеркнул сотрудник пресс-службы.
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