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Mercedes за 4,3 млн рублей угнали на севере Москвы
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Mercedes за 4,3 млн рублей угнали на севере Москвы 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью 4,3 миллиона рублей похитили у 33-летнего москвича на севере столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 18 марта в полицию обратился мужчина 1984 года рождения с сообщением о краже автомобиля на Петровско-Разумовском проезде, 29.
«Установлено, что неизвестный с неохраняемой стоянки по указанному адресу совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Mercedes-Benz S500. Материальный ущерб составил около 4,3 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
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