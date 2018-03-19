Mercedes за 4,3 млн рублей угнали на севере Москвы

По его словам, 18 марта в полицию обратился мужчина 1984 года рождения с сообщением о краже автомобиля на Петровско-Разумовском проезде, 29.

«Установлено, что неизвестный с неохраняемой стоянки по указанному адресу совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Mercedes-Benz S500. Материальный ущерб составил около 4,3 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).