В Великобритании автомобиль въехал в здание ночного клуба

Инцидент произошел около полуночи в городе Грейвзенд . Различные травмы получили 13 человек. Число пострадавших может увеличиться, так как несколько человек самостоятельно покинули место происшествия.

"Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте полиции.