Ещё
В Великобритании автомобиль въехал в здание ночного клуба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании автомобиль въехал в здание ночного клуба 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел около полуночи в городе Грейвзенд. Различные травмы получили 13 человек. Число пострадавших может увеличиться, так как несколько человек самостоятельно покинули место происшествия.
"Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте полиции.
Стражи порядка уже задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство. Незадолго до инцидента парня попросили покинуть клуб, после чего возникла ссора, передает РИА Новости.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ о деле Скрипаля: Язык ультиматумов с Москвой не работает "Чулочный душитель" казнен в штате Джорджия В США один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»621
Еще одна страна вышлет российских дипломатов494
ЕС поддержал наказание России109
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина296
Панин опубликовал голое селфи c барышней54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение