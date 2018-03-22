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В Москве неизвестные обокрали в лифте девушку, угрожая ей ножом
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В Москве неизвестные обокрали в лифте девушку, угрожая ей ножом 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
В лифте жилого дома на юго-востоке столицы пара преступников совершила разбойное нападение на девушку, злоумышленники забрали у девушки кошелек и скрылись, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«В 16:14 на службу «02» поступило сообщение об инциденте в лифте жилого дома №3 на улице Братиславской. Двое неизвестных, мужчина и женщина, угрожая ножом заявителю, забрали у потерпевшей кошелек и скрылись. Материальный ущерб устанавливается. Полиция ведет розыск злоумышленников», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что пострадавшей девушке в ходе инцидента порезали руку. Нападавшие скрылись.
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