В Москве неизвестные обокрали в лифте девушку, угрожая ей ножом

В лифте жилого дома на юго-востоке столицы пара преступников совершила разбойное нападение на девушку, злоумышленники забрали у девушки кошелек и скрылись, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 16:14 на службу «02» поступило сообщение об инциденте в лифте жилого дома №3 на улице Братиславской. Двое неизвестных, мужчина и женщина, угрожая ножом заявителю, забрали у потерпевшей кошелек и скрылись. Материальный ущерб устанавливается. Полиция ведет розыск злоумышленников», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что пострадавшей девушке в ходе инцидента порезали руку. Нападавшие скрылись.