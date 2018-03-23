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На юго‑востоке Москвы двое неизвестных с пистолетом ограбили мужчину
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На юго‑востоке Москвы двое неизвестных с пистолетом ограбили мужчину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в столице по факту разбойного нападения неизвестными на мужчину на юго-востоке города, они угрожали ему пистолетом и похитили деньги, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Он отметил, что 22 марта в ОМВД от неработающего гражданина 1975 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Маршала Баграмяна, дом 2.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 марта примерно в 22:00 по указанному адресу, двое неизвестных, угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него деньги и скрылись», — сказал собеседник агентства.
По данному факту следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.
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