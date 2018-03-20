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Мужчина зарезал своего собутыльника в ходе пьяной ссоры в Раменском районе
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Мужчина зарезал своего собутыльника в ходе пьяной ссоры в Раменском районе 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Мужчина убил своего собутыльника во время пьяной ссоры в селе Давыдово Раменского района Подмосковья, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 18 марта в Раменском районе, селе Давыдово, с колото-резаными ранами обнаружили труп человека 1980 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Раменскому ГСУ СК России по Московской области гражданин 1962 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый был задержан.
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 Ещё 7 источников 
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