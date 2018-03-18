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Мужчина получил ножевое ранение в ходе ссоры на юге Москвы
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Мужчина получил ножевое ранение в ходе ссоры на юге Москвы 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Москве по факту ранения мужчины, его госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с неизвестным, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«На службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма, о том, что с адреса: улица Кировоградская, дом 17, к ним доставлен и госпитализирован молодой мужчина с колото-резаным ранением груди слева», — сказал собеседник агентства.
По его словам, было установлено, что по данному адресу неизвестный в ходе конфликта предметом, похожим на нож, нанес один удар в область груди пострадавшему и скрылся.
Как добавил представитель пресс-службы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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