Мужчина получил ножевое ранение в ходе ссоры на юге Москвы

Уголовное дело возбудили в Москве по факту ранения мужчины, его госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с неизвестным, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма, о том, что с адреса: улица Кировоградская, дом 17, к ним доставлен и госпитализирован молодой мужчина с колото-резаным ранением груди слева», — сказал собеседник агентства.

По его словам, было установлено, что по данному адресу неизвестный в ходе конфликта предметом, похожим на нож, нанес один удар в область груди пострадавшему и скрылся.

Как добавил представитель пресс-службы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.