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Мужчина насмерть забил собутыльника на юго‑востоке Москвы
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Мужчина насмерть забил собутыльника на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 34 минуты назад
Мужчина разбил голову приятелю во время пьяной ссоры на юго-востоке Москвы, от полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Труп безработного мужчины 1961 года рождения с гематомами на лице и ссадинами на шее обнаружили на улице Нижегородской, 58-3.
«Задержан мужчина 1972 года рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, руками нанес удары по голове знакомому, который от полученных травм скончался на месте», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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