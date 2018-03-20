Мужчина насмерть забил собутыльника на юго‑востоке Москвы

Мужчина разбил голову приятелю во время пьяной ссоры на юго-востоке Москвы , от полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Труп безработного мужчины 1961 года рождения с гематомами на лице и ссадинами на шее обнаружили на улице Нижегородской, 58-3.

«Задержан мужчина 1972 года рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, руками нанес удары по голове знакомому, который от полученных травм скончался на месте», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.