Ещё
В Башкирии больница выплатит более 750 тысяч рублей за смерть пенсионера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии больница выплатит более 750 тысяч рублей за смерть пенсионера 

АиФ-Уфа 5 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
В Ишимбае больница выплатит более 750 тысяч рублей родственникам погибшего пациента, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине экстренно провели операцию по удалению грыжи.
Из-за развившихся осложнений врачи вынуждены были провести ещё 3 операции, во время которых допустили ошибки. Спустя несколько дней пациент скончался.
Родственники погибшего обратились в суд за взысканием с медучреждения компенсации морального вреда и расходов на погребение.
Районный суд Уфы удовлетворил требования истцов, но представители больницы подали апелляцию.
Верховный суд республики утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы и взыскал деньги в пользу семьи скончавшегося.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе вынесен приговор мастеру ЖЭУ, по вине которой покалечился ребёнок Чиновницу из Башкирии осудят за присвоение 370 тысяч рублей Двух налётчиков на клуб в Салавате помести под арест
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»756
ЕС поддержал наказание России156
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие195
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение