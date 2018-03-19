В Башкирии больница выплатит более 750 тысяч рублей за смерть пенсионера

Ишимбае больница выплатит более 750 тысяч рублей родственникам погибшего пациента, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине экстренно провели операцию по удалению грыжи.

Из-за развившихся осложнений врачи вынуждены были провести ещё 3 операции, во время которых допустили ошибки. Спустя несколько дней пациент скончался.

Родственники погибшего обратились в суд за взысканием с медучреждения компенсации морального вреда и расходов на погребение.

Районный суд Уфы удовлетворил требования истцов, но представители больницы подали апелляцию.

Верховный суд республики утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы и взыскал деньги в пользу семьи скончавшегося.