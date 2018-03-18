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Экс-губернатор Белых и экс-министр Улюкаев проголосовали на выборах президента в СИЗО
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Экс-губернатор Белых и экс-министр Улюкаев проголосовали на выборах президента в СИЗО 

BFM.RU 11 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Осужденный за взятки к восьми годам колонии экс-губернатор Кировской области Никита Белых и осужденный на тот же срок бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев проголосовали в следственном изоляторе на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщили информированные источники.
«Улюкаев, приговор в отношении которого в силу еще не вступил, проголосовал в СИЗО «Матросская Тишина». Белых, который, как и Улюкаев, обжаловал приговор, проголосовал в СИЗО «Лефортово», куда его доставили для участия в выборах из больницы СИЗО «Матросская Тишина», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что Белых мог голосовать только в «Лефортово», так как именно это СИЗО определено как место содержания его под стражей.
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