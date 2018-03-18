Ещё
Житель Саратовской области похитил обручальное кольцо из мужской раздевалки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Саратовской области похитил обручальное кольцо из мужской раздевалки 

Новости Саратова 11 часов назад
Фото: Новости Саратова
Преступник прихватил с ювелирным изделием еще и чужой кошелек с деньгами, наручные часы и дорогой смартфон.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, 17 марта 2018 года в спорткомплексе на улице Чапаева д. 114 в Балакове была совершена кража личных вещей одного из посетителей спортивного заведения.
Похититель зашел в мужскую раздевалку примерно в 18:00 и стащил дорогостоящий смартфон Самсунг, а также золотое обручальное кольцо и кожаный кошелек с 2 100 рублями.
Подозреваемого удалось задержать почти сразу. Им оказался ранее не судимый 20-летний парень, который проживает в хуторе Горино Балаковского района. Все похищенное удалось изъять, а по факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 ук п.»б», «в» (кража) УК РФ.
Новости Саратова: последние новости
У продавщицы-ротозейки саратовец выкрал 5 тысяч рублей Дочь в Саратове забила мать табуретом и задушила поясом В секс-шопе саратовцем был похищен голубой вибратор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве170
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение