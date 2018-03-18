Житель Саратовской области похитил обручальное кольцо из мужской раздевалки

Преступник прихватил с ювелирным изделием еще и чужой кошелек с деньгами, наручные часы и дорогой смартфон.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области , 17 марта 2018 года в спорткомплексе на улице Чапаева д. 114 в Балакове была совершена кража личных вещей одного из посетителей спортивного заведения.

Похититель зашел в мужскую раздевалку примерно в 18:00 и стащил дорогостоящий смартфон Самсунг , а также золотое обручальное кольцо и кожаный кошелек с 2 100 рублями.

Подозреваемого удалось задержать почти сразу. Им оказался ранее не судимый 20-летний парень, который проживает в хуторе Горино Балаковского района. Все похищенное удалось изъять, а по факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 ук п.»б», «в» (кража) УК РФ.