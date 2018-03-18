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В Волгограде поймали женщин, укравших из поликлиники детскую коляску
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В Волгограде поймали женщин, укравших из поликлиники детскую коляску 

v1.ru 12 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сотрудники полиции рыскали и задержали двух местных жительниц, которые несколькими днями ранее украли из поликлиники оставленную молодой матерью детскую коляску.
— Вчера, 17 марта, за кражу детской коляски участковым были задержаны две жительницы Волгограда, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Ими оказались 20-летняя жительница улицы Таращанцев и 25-летняя жительница улицы Клары Цеткин. Обе в содеянном сознались и помещены под подписку о невыезде.
Украденную детскую коляску к моменту задержания воровки успели сдать в местную скупку.
Две женщины украли коляску
Женщин искали в Волгограде, начиная с 14 марта. В тот день вечером в отдел полиции Краснооктябрьского района обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в период с 15:15 до 16:00 неизвестные из тамбура поликлиники № 2 похитили оставленную ею детскую коляску «Норд Лайн». Сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей.
Изучив запись с камер установленного в тамбуре видеонаблюдения, полицейские сразу составили портреты воровок, правда, из-за крепкого телосложения женщинам поначалу «накинули» лишний десяток лет. Искали дам в возрасте 30 — 35 лет. Оказалось, что преступницы значительно моложе.
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