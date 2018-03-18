Любителя женских сумочек поймали у соседей

Фото с ресурса vladtime.ru Серийного вора дамских сумочек на днях задержали в Дзержинске, сообщает пресс-служба УМВД по Нижегородской области . Им оказался ранее судимый 26-летний житель Гороховца

Как выяснили полицейские, красть женские сумочки мужчина стал с августа прошлого года. Тогда полицейским поступило три подобных сообщения. В них женщины рассказывали, что вор действовал очень нагло — отбирал сумочки прямо на улице средь белого дня, вырывая из рук и убегая. Общий ущерб от действий преступника составил в около 12 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать вора сумочек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабёжи. Мужчине грозит срок лишения свободы до четырёх лет.