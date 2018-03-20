Дело об экстремизме завели против членов движения «Новое величие» накануне задержания в Москве

Следствие в Москве возбудило уголовное дело об экстремизме после проверки участников движения «Новое величие» за несколько дней до задержания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проведена проверка в отношении неустановленных лиц, организовавших движение «Новое величие», основной целью которого являлось массовое распространение материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности. Следственными органами ГСУ Следственного комитета по Москве возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»)», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что дело возбудили еще 13 марта.

По предварительной версии следствия, задержанные в начале декабря 2017 г. объединились в движение «Новое величие», рассказал источник. «Чтобы вовлечь в организацию новых участников, неустановленные лица создали группу „Новое величие“ в соцсети „ВКонтакте“ и мессенджере Telegram. Там же они разместили устав движения. Согласно заключению специалиста от 7 марта 2018 г., тексты, размещенные в соцсетях, пропагандируют и оправдывают насилие», — продолжил собеседник агентства.

По данным следователей, еженедельные собрания участников движения проходили в арендуемом на ул. Братиславская помещении. На них велась агитационная работа, вербовались новые участники. С членов движения собирали ежемесячный взнос — от 500 до 1 тыс. руб.

В движении, по словам источника в правоохранительных органах, было несколько подразделений: информационный отдел (изготовление и распространение агитматериалов), финансовый отдел (поиск и контакты с источниками финансирования), отдел активных действий (организация акций), агентурно-вербовочный отдел (набор и проверка кандидатов в члены движения) и юридическо-правовой отдел (обеспечение правовой поддержки). Кроме того, члены «Нового величия» неоднократно устраивали в Москве и Подмосковье съезды участников, на которых проводили тренинги по участию в митингах, в том числе с применением огнестрельного и взрывчатого оружия, отметил собеседник агентства.

«Основная цель этого экстремистского сообщества — совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности существующего на территории РФ конституционного строя», — заключил источник.

Ранее СМИ сообщали об обысках дома у активистов «Нового величия», а также их последующем задержании и арестах. В пятницу, 16 марта, Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на два месяца девять участников «Нового величия», включая несовершеннолетнюю девушку.