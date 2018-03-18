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В Тверской области полицейские раскрыли угон автомобиля
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В Тверской области полицейские раскрыли угон автомобиля 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 часов назад
Фото: Тверская неделя
В дежурную часть МО МВД России «Удомельский» за помощью обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что у нее угнали принадлежащий ей автомобиль марки «Пежо», припаркованный во дворе дома.
Оперативный дежурный передал ориентировку на угнанную машину патрульным экипажам, осуществляющим охрану общественного порядка на улицах города. В результате поисковых мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили транспортное средство, подходящее под описание разыскиваемого, в одном из дворов города Удомли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность злоумышленника. Им оказался неработающий ранее судимый 50-летний местный житель. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что пришел в гости к потерпевшей, где между ними произошел конфликт и, когда хозяйка квартиры отвлеклась, он взял ключи от автомобиля и угнал транспортное средство. В настоящее время автомобиль возвращен законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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