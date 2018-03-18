Приезжий угнал BMW за 1 миллион в Москве

Полиция поймала приезжего, подозреваемого в краже автомобилязя за 1 миллион.

Как сообщает агентство «Москва», инцидент произошел на улице Алабяна в районе Сокол ЦАО Москвы

Хозяин авто, не обнаружив машину у дома, направился в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся на ней», — цитирует агентство ГУ МВД по Москве. В скором времени автомобиль вернут хозяину.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража».