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Приезжий угнал BMW за 1 миллион в Москве
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Приезжий угнал BMW за 1 миллион в Москве 

ИД «Собеседник» 14 часов назад
Полиция поймала приезжего, подозреваемого в краже автомобилязя за 1 миллион.
Как сообщает агентство «Москва», инцидент произошел на улице Алабяна в районе Сокол ЦАО Москвы.
Хозяин авто, не обнаружив машину у дома, направился в полицию.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся на ней», — цитирует агентство ГУ МВД по Москве. В скором времени автомобиль вернут хозяину.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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