В Отрадном местный житель украл у друга 9500 рублей

— К дежурному обратился хозяин квартиры на улице Гайдара. 38-летний мужчина сообщил, что у него украли 9500 рублей, — рассказали представители Росгвардии.

В преступлении потерпевший подозревал своего друга. Накануне мужчины устроили застолье, а утром хозяин квартиры обнаружил пропажу денег.

Патрульные нашли злоумышленника по горячим следам.

В отношении вора правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.