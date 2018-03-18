В Отрадном местный житель украл у друга 9500 рублей 

В Самарской области сотрудники вневедомственной охраны задержали 49-летнего жителя Отрадного. Его подозревают в краже.
— К дежурному обратился хозяин квартиры на улице Гайдара. 38-летний мужчина сообщил, что у него украли 9500 рублей, — рассказали представители Росгвардии.
В преступлении потерпевший подозревал своего друга. Накануне мужчины устроили застолье, а утром хозяин квартиры обнаружил пропажу денег.
Патрульные нашли злоумышленника по горячим следам.
В отношении вора правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.