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BMW стоимостью более 1 млн руб. украли на севере Москвы
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BMW стоимостью более 1 млн руб. украли на севере Москвы 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: MosDay.ru
В столичном районе Сокол украли иномарку стоимостью более 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.
«В территориальный отдел полиции обратился 35-летний житель столицы. Как стало известно, у заявителя был похищен автомобиль BMW, ранее припаркованный на ул. Алабяна. Материальный ущерб составил более 1 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся на ней», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.
«Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ведомстве.
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