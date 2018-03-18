BMW стоимостью более 1 млн руб. украли на севере Москвы

В столичном районе Сокол украли иномарку стоимостью более 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

«В территориальный отдел полиции обратился 35-летний житель столицы. Как стало известно, у заявителя был похищен автомобиль BMW, ранее припаркованный на ул. Алабяна. Материальный ущерб составил более 1 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. Как выяснили полицейские, злоумышленник, повредив замок двери автомобиля, проник в салон иномарки и скрылся на ней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.