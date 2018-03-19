BMW стоимостью 4,5 млн руб. украли с парковки столичного отеля

Днем 17 марта в полицию обратился житель Ставропольского края, возглавляющий компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном и кормами для скота. «Мужчина сообщил, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6, находившегося на парковке отеля „Катюша“ на ул. Кибальчича. Материальный ущерб составил 4,5 млн руб.», — сказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого и похищенного кроссовера.