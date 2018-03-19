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BMW стоимостью 4,5 млн руб. украли с парковки столичного отеля
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BMW стоимостью 4,5 млн руб. украли с парковки столичного отеля 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
На северо-востоке столицы у предпринимателя из Ставрополья украли машину стоимостью 4,5 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 17 марта в полицию обратился житель Ставропольского края, возглавляющий компанию, специализирующуюся на оптовой торговле зерном и кормами для скота. «Мужчина сообщил, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6, находившегося на парковке отеля „Катюша“ на ул. Кибальчича. Материальный ущерб составил 4,5 млн руб.», — сказал источник.
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого и похищенного кроссовера.
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