Раскрыто убийство женщины, тело которой нашли у мусорного контейнера

Перми следователи СКР по горячим следам установили подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в микрорайоне «Вышка 2».

17 марта сотрудники компании, вывозящей бытовые отходы, рядом с одним из мусорных контейнеров обнаружили чёрный пакет, в котором находилось тело женщины.