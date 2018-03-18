Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Медногорске

В Оренбуржье сотрудники полиции разыскивают очевидцев и виновника ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в городе Медногорске на улице Карла Маркса возле дома 73.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель совершил наезд на 46-летнего мужчину, который скончался на месте от полученных травм. Воитель при этом скрылся.

Сотрудники полиции просят граждан, имеющих какую-либо информацию по данному ДТП, сообщить по телефонам: 8 (35361) 37180 8 (35361) 21981 8 (35379) 30888 или 02.

Имеющиеся видеозаписи с регистраторов автомобилей просьба направлять на электронную почту umvd56@yandex.ru.