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Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Медногорске
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Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Медногорске 

ProOren 15 часов назад
Фото: ProOren
В Оренбуржье сотрудники полиции разыскивают очевидцев и виновника ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в городе Медногорске на улице Карла Маркса возле дома 73.
Сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель совершил наезд на 46-летнего мужчину, который скончался на месте от полученных травм. Воитель при этом скрылся.
Сотрудники полиции просят граждан, имеющих какую-либо информацию по данному ДТП, сообщить по телефонам: 8 (35361) 37180 8 (35361) 21981 8 (35379) 30888 или 02.
Имеющиеся видеозаписи с регистраторов автомобилей просьба направлять на электронную почту umvd56@yandex.ru.
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