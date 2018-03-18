В Пензе пенсионер поверил нарушившему ПДД зятю и лишился 10 тысяч рублей

Пензе 62-летний мужчина поверил в историю с нарушившим правила дорожного движения зятем. Впоследствии оказалось, что родственник не причастен к этому делу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе за помощью к правоохранителям обратился 62-летний горожанин. По его словам, ему на сотовый позвонил зять и сказал, что через час приедет в Пензу. Двадцать минут спустя мужчина перезвонил и сказал, что его остановили инспекторы за нарушение Правил дорожного движения, и для освобождения от административной ответственности попросил перечислить 10 тысяч рублей.

«По просьбе родственника пенсионер перечислил необходимую сумму на счет абонентского номера сотовой связи. Впоследствии оказалось, что зять был и не в курсе этой истории. Обманутый признался полицейским, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе ведомства.