Волгоградец идет под суд за неуплату налогов на 7,5 млн руб

45-летнего главу агропромышленного предприятия будут судить за уклонение от уплаты НДС на сумму в 7,5 миллиона рублей в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в прокуратуре региона, в 2014-2015 годах мужчина включал в декларации заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у пяти лжефирм. Последние, как выяснилось, на самом деле предпринимательской деятельностью не занимались. Таким образом, мужчине удалось уклониться от уплаты налогов.

Вину в содеянном бизнесмен уде признал в полном объеме. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.