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Волгоградец идет под суд за неуплату налогов на 7,5 млн руб
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Волгоградец идет под суд за неуплату налогов на 7,5 млн руб 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: tumix.ru
45-летнего главу агропромышленного предприятия будут судить за уклонение от уплаты НДС на сумму в 7,5 миллиона рублей в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в прокуратуре региона, в 2014-2015 годах мужчина включал в декларации заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у пяти лжефирм. Последние, как выяснилось, на самом деле предпринимательской деятельностью не занимались. Таким образом, мужчине удалось уклониться от уплаты налогов.
Вину в содеянном бизнесмен уде признал в полном объеме. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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