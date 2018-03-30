Ещё
В Краснодаре начали проверку после ДТП со скорой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре начали проверку после ДТП со скорой 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: ДорИнфо
КРАСНОДАР, 30 мар — РИА Новости. Полиция в Краснодаре проводит проверку после ДТП с участием «скорой», в котором пострадали женщина и ребёнок, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
Отмечается, что сообщение об аварии поступило правоохранителям в четверг около 22:00 мск.
"По предварительным данным, на улице Российской 31-летний водитель кареты скорой помощи выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины-водителя 1990 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП госпитализированы водитель и 9-летняя пассажирка автомобиля Mazda. По факту аварии проводится проверка.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе были ли включены спецсигналы на служебном транспорте", — добавили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
СК возбудил дело после падения наледи на девочку в Ярославле В Иркутской области выясняют обстоятельства убийства главы муниципалитета Житель Иркутской области получил 20 лет колонии за изнасилование дочери
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена166
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»144
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги125
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию586
Тест: Угадайте вора в законе28
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
01:28
Олег Газманов почтил память актера Олега Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение