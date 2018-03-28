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Под Краснодаром столкнулись два «мерседеса»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Под Краснодаром столкнулись два «мерседеса» 

АиФ-Кубань 42 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Под Краснодаром столкнулись два мерседеса, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.
Авария произошла сегодня, 28 марта, в утренний час-пик в районе хутора Ленина.
По предварительной версии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedes Benz ML выезжала по улице Пластунской на трассу в сторону Краснодара. При повороте налево она не пропустила такой же Mercedes под управлением 40-летнего мужчины.
В итоге, от удара второе авто отлетело и повисло на дорожной ограде.
Пострадавших нет.
В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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