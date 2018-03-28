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Под Краснодаром столкнулись два Mercedes ML
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Под Краснодаром столкнулись два Mercedes ML 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Авария произошла около 8:30 в районе хутора Ленина. Кадры с места событий опубликовали в социальных сетях. На фото видно, как один из автомобилей боковой частью кузова находится на дорожном ограждении.
Обстоятельства ДТП прокомментировал руководитель пресс-службы УМВ по г. Краснодару Артем Коноваленко. Он уточнил, что в результате аварии никто не пострадал.
39-летняя женщина за рулем Mercedes Benz ML выезжала с хутора Ленина по ул. Пластунской на трассу. При повороте в сторону Краснодара она не уступила дорогу такому же автомобилю Mercedes Benz ML. Иномаркой управлял 40-летний мужчина.
В итоге его автомобиль налетел на отбойник.
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