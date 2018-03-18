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В Новосибирске украли телевизор
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В Новосибирске украли телевизор 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
11 марта хозяйка квартиры по улице Одоевского Первомайского района города Новосибирска пришла домой и поняла, что ее квартиру взломали. По понятным причинам, самого ценного предмета дома — телевизора (ценой в 12 тысяч рублей), — в квартире не оказалось. Пришлось обратиться в полицию.
Полицейские задержали двадцатичетырехлетнего жителя села Евсино. Который сообщил, что телевизор он уже сбыл через интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности фигуранта.
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