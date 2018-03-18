Стрельба произошла в ТЦ в Калифорнии

В США один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре

СМИ сообщили о стрельбе в американском штате Калифорния. Инцидент произошел в одном из торговых центров города Таузанд-Окс, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса "Один человек погиб, еще один был отправлен в больницу на машине скорой помощи", — говорится в сообщении полицейского управления округа Вентура. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press , раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах преступника не сообщаются. правоохранительных органах отметили, что ситуация находится под контролем, людей из гипермаркета оперативно эвакуировали, угрозы для общественности нет.