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Стрельба произошла в ТЦ в Калифорнии
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В США один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
СМИ сообщили о стрельбе в американском штате Калифорния.
Инцидент произошел в одном из торговых центров города Таузанд-Окс, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса.
"Один человек погиб, еще один был отправлен в больницу на машине скорой помощи", — говорится в сообщении полицейского управления округа Вентура.
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах преступника не сообщаются.
В правоохранительных органах отметили, что ситуация находится под контролем, людей из гипермаркета оперативно эвакуировали, угрозы для общественности нет.
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