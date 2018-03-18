Житель Владивостока устроил скандал в отделе полиции

Поздно вечером в одном из городских отделов полиции нетрезвый посетитель стал вести себя неадекватно и устроил скандал. Мужчина выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес стражей порядка, а затем кулаком разбил стекло в окне для обращения граждан в дежурной части, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах

После своих хулиганских действий нарушитель попытался скрыться, но был задержан стражами порядка, которые надели на него наручники. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер, где у него зафиксировали сильное алкогольное опьянение.

За содеянное на хулигана был составлен административный протокол и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка.