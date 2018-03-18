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Житель Владивостока устроил скандал в отделе полиции
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Житель Владивостока устроил скандал в отделе полиции 

Primpress 7 часов назад
Фото: Primpress
Поздно вечером в одном из городских отделов полиции нетрезвый посетитель стал вести себя неадекватно и устроил скандал. Мужчина выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес стражей порядка, а затем кулаком разбил стекло в окне для обращения граждан в дежурной части, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах.
После своих хулиганских действий нарушитель попытался скрыться, но был задержан стражами порядка, которые надели на него наручники. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер, где у него зафиксировали сильное алкогольное опьянение.
За содеянное на хулигана был составлен административный протокол и выписан штраф. По факту случившегося проводится проверка.
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